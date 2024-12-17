Дублин, 17 декабря, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп нанёс удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, не пригласив его на свою инаугурацию. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

ИА Регнум

16 декабря Трамп сообщил журналистам, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации. Однако он отметил, что если глава киевского режима хочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить Зеленский», — указал Боуз в публикации.

Церемония инаугурации Трампа намечена на 20 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. Вместо него на мероприятие прибудет «высокопоставленная делегация».

Согласно сообщению телеканала CBS News, в церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Днём ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации президенту России Владимиру Путину не направлялось.