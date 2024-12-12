Вашингтон, 12 декабря, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Приглашение на свою инаугурацию направил председателю КНР Си Цзиньпину избранный президент США Дональд Трамп. Об этом 11 декабря сообщает телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

По данным телеканала, Трамп направил приглашение китайскому лидеру ещё в ноябре, через некоторое время после выборов. Но неизвестно, принял ли Си Цзиньпин приглашение. В посольстве Китая информацию комментировать отказались.

Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года. Команда избранного президента, отвечающая за организацию церемонии, планирует пригласить и других высокопоставленных иностранных гостей. В частности, в церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп 30 ноября заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.

16 ноября на полях саммита АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.