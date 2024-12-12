Москва, 12 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не направлял приглашения на церемонию своей инаугурации президенту России Владимиру Путину. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Нет, не направлял», — заявил он на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря телеканал CBS News сообщил, что Трамп направил приглашение на свою инаугурацию председателю КНР Си Цзиньпину. Отмечалось, что избранный глава Белого дома сделал это ещё в ноябре, однако неизвестно, получил ли китайский лидер такое приглашение.

Церемония инаугурации Трампа намечена на 20 января 2025 года. Отвечающая за её организацию команда избранного главы Белого дома намерена пригласить и других высокопоставленных иностранных гостей. В церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Песков 11 декабря рассказал, что подготовка к разговору президента Путина с Трампом не ведётся, со стороны Вашингтона таких инициатив не было. Он уточнил, что в России пока ждут инаугурации избранного главы президента США, а «там видно будет».

Путин 7 ноября в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер уточнил, что готов вести дискуссию с избранным главой Белого дома и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым.