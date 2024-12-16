Донецк, 16 декабря, 2024, 07:39 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 9 по 15 декабря) система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила и уничтожила 138 украинских БПЛА в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 декабря проинформировали в УФСБ России по региону.

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«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным УФСБ, ВСУ пытались атаковать объект водоснабжения с помощью дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством, однако дрон был перехвачен, после чего взрывотехники изъяли из него составные части для утилизации. В результате этой атаки никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, система «Купол Донбасса» за неделю (2 — 8 декабря) сорвала 108 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР.

Утром 15 декабря Минобороны РФ докладывало, что силы ПВО за ночь 15 декабря перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Уточнялось, что 13 украинских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА было уничтожено над территориями Курской и Белгородской областей.

Вечером 14 декабря Минобороны докладывало об уничтожении двух БПЛА над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями, а также одного над акваторией Чёрного моря.