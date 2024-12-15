Краснодар, 15 декабря, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских формирований над Туапсинским районом Краснодарского края. Об этом 15 декабря сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.

РИА Новости / Виталий Тимкив

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Бойко, в результате произошедшего никто не пострадал и нет повреждений.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря жители Грозного в Чеченской Республике сообщили о звуках взрывов над городом. Уточнялось, что это может быть атака беспилотника, официальной информации о происшествии пока нет.

В ночь на 15 декабря силы ПВО ВС России перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Из этого числа 13 дронов сбили над Чёрным морем и ещё по одному над территориями Курской и Белгородской областей.

Вечером 14 декабря Министерство обороны России сообщило о пяти украинских беспилотниках, уничтоженных над тремя регионами и над акваторией Чёрного моря. Два из них удалось сбить в небе над Курской областью и ещё по одному над Белгородской, Брянской областями и над Чёрным морем.