Москва, 17 декабря, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Министерству обороны России причинили ущерб на сумму 1,3 млрд рублей по делу о поставке некачественных армейских сухих пайков Грязинского пищевого комбината. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сухпайки

«В оборонном ведомстве могут заявить гражданский иск к обвиняемым. Это решение будет принято после завершения расследования», — прокомментировали правоохранители ТАСС.

Уточняется, что часть средств изъяли либо арестовали на счетах фигурантов дела.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о сухпайках для армии расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Кроме того, в уголовном деле о поставках некачественных сухпайков фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

В рамках данного уголовного дела потерпевшей стороной признали Министерство обороны.

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината»: Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. 26 июля суд арестовал бывшего замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.