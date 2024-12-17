Лондон, 17 декабря, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Основатель популярной британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью «РИА Новости» заявил, что недавнее применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» наверняка заставило задуматься главу киевского режима Владимира Зеленского.

Alterna2 Роджер Уотерс

«Думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена. Посмотрим», — сказал Уотерс.

При этом музыкант подчеркнул, что на Западе особых подробностей и информации о последствиях удара не было. Это, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в рамках испытаний ракетных комплексов планирует провести пуски ракет на максимальную дальность, информировал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Россия продолжит испытание ракеты «Орешник», в том числе в зоне боевых действий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ракетный комплекс хорошо себя зарекомендовал, у него явное преимущество перед современными аналогами США.