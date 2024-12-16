Москва, 17 декабря, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Россия в рамках испытаний ракетных комплексов планирует провести пуски ракет на максимальную дальность. Об этом сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Mil.ru Боевой расчёт РВСН

«В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. В рамках проведения государственных лётных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность», — обозначил он в интервью газете «Красная звезда» по случаю дня РВСН.

Каракаев напомнил, что в современной России проводились такие пуски ракет на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана, добавил командующий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Сергей Каракаев заявил, что его подчинённые сдерживают крупномасштабную агрессию против России и её союзников без применения ядерного оружия. По его словам, в состав РВСН ввели ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также вводят к постановке на боевое дежурство новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

На фоне эскалационного курса США вопрос возобновления Россией ядерных испытаний актуален, ситуация остаётся сложной заявил в конце ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он не стал отрицать, что тема ядерных испытаний обсуждается.

Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в зоне боевых действий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.