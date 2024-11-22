Москва, 22 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба президента РФ

«Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник», в том числе в боевых условиях. Запас ракетных систем для этого у нас имеется», — сказал российский лидер.

Путин сообщил об этом на совещании с руководством Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По его словам лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

22 ноября стало известно, что Совет Украина — НАТО проведёт экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник». Его запланировали на 26 ноября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что речь идёт не о коммуникационная уловке. А премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь отметил, что вооружённый конфликт на Украине входит в решающую фазу. Глава правительства также добавил, что чувствует угрозу глобального противостояния.