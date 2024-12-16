Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину и подростка. В результате пострадавшая скончалась, сообщила 16 декабря пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«16 декабря в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае. Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Позднее подозреваемого задержали. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье о покушении на убийство.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в нападении с ножом на нескольких жителей Ростовской области. Точное число пострадавших установят правоохранители.

Утром 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на покупателей в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Мужчина, судя по всему, находился под воздействием запрещённых средств, он выкрикивал слова о ненависти к людям. Всего 44-летний нападавший ранил пять человек. При задержании он также был травмирован.