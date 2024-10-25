Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного злоумышленника с ножом в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавшие были госпитализированы. Один из них получил два ранения и находится в тяжёлом состоянии.

Нападение произошло внезапно, отметил источник издания. Злоумышленника задержали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре на северо-западе Германии женщина и трое мужчин пострадали в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом. Все четверо получили серьёзные ранения, им понадобилась срочная госпитализация. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 32-летнего мужчину, который не оказал никакого сопротивления. Мотивы мужчины остаются неизвестными, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

Также в октябре в башкирском Стерлитамаке сотрудники полиции вынужденно открыли огонь по мужчине, который с ножом бросился атаковать их на крыше торгового центра. Информация об агрессивном мужчине, который вёл себя неадекватно и совершал хулиганские действия, поступила из торгового центра в дежурную часть. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались успокоить гражданина, но он не реагировал и забрался на крышу ТЦ, а затем бросился с ножом на полицейских и ранил одного из сотрудников. Стражи правопорядка применили табельное оружие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.