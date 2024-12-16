Москва, 16 декабря, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Москве вынесли приговор бывшему генеральному директору, реставратору одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николаю Белякову. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Николай Беляков

«Приговором Тушинского районного суда города Москвы Беляков Николай Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Суд назначил ему наказание в виде пять лет лишения свободы. Отбывать срок Беляков будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Белякова обязали выплатить материальный ущерб в пользу потерпевшего. При этом сумма не уточняется.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА Регнум, в хищении на Соловецких островах также обвинили переданного России из Камбоджи россиянина Сергея Волкова. Согласно судебным документам, ему вменяют совершение пяти преступлений в составе организованной группы более трёх лет назад.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 год фигурант и его сообщники похитили бюджетные средства, выделенные Министерством культуры РФ на реставрацию объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и других сооружений Соловецкого архипелага. Ущерб оценивается более чем в 19 млн рублей.

Волков руководил одной из компаний-подрядчиков, с которой заключались госконтракты. В январе 2020 года его объявили в международный розыск.

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении, приговорив к лишению свободы на срок от двух до четырёх лет бывшего руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова, а также предпринимателей Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение реставрационных работ на территории Соловецкого монастыря. Суд счёл, что все четверо уже отбыли наказание, находясь под стражей и домашним арестом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что необходимые строительно-реставрационные работы на Соловках завершат к 600-летнему юбилею монашеской жизни, который будет отмечаться в 2029 году.