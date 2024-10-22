Москва, 22 октября, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Переданному России из Камбоджи россиянину Сергею Волкову, обвиняемому в хищении на Соловецких островах, вменяют совершение пяти преступлений. Об этом говорится в судебных документах, пишет «РИА Новости».

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Волков обвиняется в совершении тяжких преступлений в составе организованной группы более трёх лет назад.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 год фигурант и его сообщники похитили бюджетные средства, выделенные Министерством культуры РФ на реставрацию объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и других сооружений Соловецкого архипелага. Ущерб оценивается более чем в 19 млн рублей.

Волков руководил одной из компаний-подрядчиков, с которой заключались госконтракты. В январе 2020 года он был объявлен международный розыск.

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении, приговорив к лишению свободы на срок от двух до четырёх лет бывшего руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова, его бывшего зама Павла Мосолова, а также предпринимателей Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение реставрационных работ на территории Соловецкого монастыря. Суд счёл, что все четверо уже отбыли наказание, находясь под стражей и домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, необходимую реставрацию завершат к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках, который будет отмечаться в 2029 году. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. В тексте документа говорилось о том, что это делается с целью «сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага.

В подмосковной Балашихе следствие выявило похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью свыше 244 млн рублей. В 2019–2021 годах трое подозреваемых при оформлении банкротства подведомственного Минобороны России предприятия похитили имущественный комплекс.

Решением Хамовнического районного суда Москвы все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.