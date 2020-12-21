Москва, 21 декабря, 2020, 19:55 — ИА Регнум. СКР завершил расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Arina.pro Соловки

Дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в отношении экс-руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Владимира Цветнова, его заместителя Павла Мосолова, а также в отношении руководителей компаний, с которыми заключались государственные контракты, Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой.

По версии следствия, обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств при проведении историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия Соловецкого архипелага в общей сумме более 19 млн рублей.

«Цветнов и Мосолов в течение 2012−2016 годов лоббировали выделение для проведения указанных экспертиз завышенных сумм денежных средств и организовали проведение конкурсных процедур так, чтобы обеспечить победу на торгах и заключение государственных контрактов с компаниями, контролируемыми их знакомыми — Семиковым и Магдеевой», — сообщили в СКР.

В результате историко-культурные экспертизы были проведены неуполномоченными лицами, и, несмотря на это, их проведение было оплачено.

В ходе расследования у Цветнова и Магдеевой изъято и арестовано имущество в виде денежных средств на сумму около 20 млн рублей, полностью покрывающую размер причиненного преступлениями материального ущерба.