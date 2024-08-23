Соловецкий, Архангельская область, 23 августа, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Необходимую реставрацию завершат к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках, который будет отмечаться в 2029 году. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага.

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«Уверен, что общими усилиями необходимые работы будут завершены к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своем былом величии», — отметил предстоятель РПЦ.

Как передает ТАСС патриарх выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в деле возрождения Соловецкого монастыря. Кроме того, он отметил инициативу главы правительства Михаила Мишустина о выделении из федерального бюджета средств на развитие архипелага.

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Благодарность за «проведенную работу, направленную на объединение усилий государственных органов в целях реализации программы сохранения и развития Соловков» патриарх также выразил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который является сопредседателем попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

«В результате данной работы согласованы и утверждены графики проведения данных работ, которые, в целом, успешно реализуются фондом под руководством председателя совета фонда Андрея Владимировича Гуца», — отметили в пресс-службе патриарха.

Соловецкий монастырь был основан на одноименном острове в XV веке. В XX столетии на его территории действовал первый в стране лагерь особого назначения для заключенных, через который прошли в том числе и верующие Русской православной церкви. В 1992 году комплекс монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. В тексте документа говорилось о том, что это делается с целью «сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага.