Москва, 16 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Российские арсеналы и базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне досягаемости средств поражения ВСУ должны быть защищены. Об этом заявил 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он подчеркнул, что первоочередные меры уже приняты.

«Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО [противовоздушной обороной]», — уточнил глава Минобороны на расширенном заседании коллегии ведомства.

Белоусов также отметил, что необходимо переходить на эшелонированную сеть складов вместо крупных баз хранения. Кроме того, он поручил нарастить возможности систем ПВО по защите критически важных объектов инфраструктуры и населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подчёркивал, что российские средства противовоздушной обороны являются лучшими в мире. Он также указывал на задачи борьбы с небольшими дронами.

Президент также заявлял, ни одна армия в мире не имеет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как российская. В середине марта 2024 года Путин информировал, что российские средства противовоздушной обороны отражают до 95% атак ВСУ.