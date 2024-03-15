Москва, 15 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Российские средства ПВО отражают до 95% атак ВСУ, заявил 15 марта президент России Владимир Путин.

РИА Новости

«Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО», — заявил глава государства на оперативном совещании с Совбезом.

Он добавил, что противник пытается сорвать голосование на выборах президента.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Украина пытается атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборному процессу.

Глава государства отметил, что попытки атак со стороны Украины происходят на фоне боевых неудач киевского режима. Украинским силам нужно продемонстрировать хотя бы что-то.