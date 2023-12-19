Путин заявил, что ни одна армия в мире не имеет такого опыта, как ВС РФ
Путин заявил, что ни одна армия в мире не имеет такого опыта, как российская
Москва, 19 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Ни одна армия в мире не имеет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как российская, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.
Этот опыт надо использовать для дальнейшего совершенствования Вооружённых сил, для обучения войск, отметил президент.
«На основе этих наработок следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, уточнить положения боевых документов — уставов и наставлений, а также учитывать этот опыт при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней», — сказал президент.
Как сообщалось ранее, в своём выступлении на коллегии Минобороны Владимир Путин также заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочий день Владимира Путина будет посвящён вопросам Министерства обороны. Глава государства проведёт расширенное заседание коллегии ведомства, церемонию награждения героев и осмотрит выставку Минобороны, сообщил Песков.
18 декабря в пресс-службе Кремля сообщали, что на заседании коллегии Минобороны, которое пройдёт в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.