Москва, 19 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Ни одна армия в мире не имеет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как российская, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Этот опыт надо использовать для дальнейшего совершенствования Вооружённых сил, для обучения войск, отметил президент.

«На основе этих наработок следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, уточнить положения боевых документов — уставов и наставлений, а также учитывать этот опыт при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, в своём выступлении на коллегии Минобороны Владимир Путин также заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочий день Владимира Путина будет посвящён вопросам Министерства обороны. Глава государства проведёт расширенное заседание коллегии ведомства, церемонию награждения героев и осмотрит выставку Минобороны, сообщил Песков.

18 декабря в пресс-службе Кремля сообщали, что на заседании коллегии Минобороны, которое пройдёт в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.