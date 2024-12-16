Москва, 16 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В последние несколько месяцев российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам. Об этом 16 декабря сообщила газета «Известия» со ссылкой на пользователей форума «Банки. ру».

Global Look Press

Отмечается, что банки сокращают лимиты не только в два раза, но и в девять, а иногда и в 20 раз. Такая мера в ноябре–декабре коснулась в основном клиентов, имеющих высокую нагрузку по долгу или просроченные платежи.

Эксперты пояснили, что кредитные организации ограничивают долю тех, кто направляет на обслуживание долгов большую часть своего дохода. По их словам, когда банк оценивает долговую нагрузку, то учитывает всю сумму лимита по кредитке.

Экономист Андрей Бархота отметил, что в настоящее время банкам проще сокращать размер средств, который смогут получить клиенты, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов.

Как сообщало ИА Регнум, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов 4 октября обратился в Центробанк с просьбой обязать российские банки установить лимиты по оплатам картами. Сенатор считает, что в договоре должна быть прописана сумма, больше которой с кредитной карты клиента нельзя списать за определённое время, например за сутки.

26 ноября в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что средний размер микрозайма в РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,6% — до 10,11 тыс. рублей. При этом самый большой размер микрозайма (12,28 тыс. рублей) был зафиксирован в Москве.

В начале ноября заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Дёмин обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести для желающих взять кредит обязательный тест на финансовую грамотность. По его мнению, это поможет сократить риск попадания россиян в долговую ловушку.

Банк ВТБ с октября 2024 года временно ограничил выдачу кредитных карт до одной на клиента. Как пояснили представители финансовой организации, такое решение связано с ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Центробанка и стремлением снизить финансовую нагрузку на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности.