Москва, 4 октября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Член Совета федерации Айрат Гибатдинов обратился в Банк России с просьбой обязать российские банки установить лимиты по оплатам картами, сообщило 4 октября агентство «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сенатор, обращаясь к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, предложил, чтобы в договорах, которые банки заключают с клиентами, у граждан была возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами. В договоре должна быть прописана сумма, больше которой с кредитной карты клиента нельзя списать за определённое время, например, за сутки.

Пока это делается лишь по просьбам самих клиентов. Многие не знают, что у них есть такая возможность, отметил сенатор. Он предложил регулятору внести соответствующие изменения в банковские правила.

Как сообщало ИА Регнум, Гибатдинов ранее предложил запретить банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, включая лимит по кредитным картам. Он объяснил, что в России растёт количество граждан с пятью и более кредитами. Кроме того, растёт задолженность по кредитным картам в целом. В июле Гибатдинов сообщил, что правительство эту инициативу поддержало.

А 5 апрела в Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам повышать лимит по одной кредитной карте. 2 октября Госдума приняла его в первом чтении. Российские банки выступили против законопроекта.