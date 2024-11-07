В Госдуме предложили ввести тесты для желающих взять кредит
В Госдуме предложили ввести тесты на финграмотность для тех, кто берёт кредит
Москва, 7 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Дёмин обратился к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести для желающих взять кредит обязательный тест на финансовую грамотность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Одной из мер по ограничению количества импульсивно взятых кредитов может стать введение обязательного теста на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит, перед оформлением онлайн-договора и высокорискованных заёмщиков. Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — отметил он в письме.
По его словам, введение подобного теста не только даст россиянам базовую информацию о финансовых инструментах банка и будущих долговых обязательствах, но и снизит риск попадания граждан в долговую ловушку.
Как передавало ИА Регнум, 31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ России вынужден был перейти к жёсткой денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку до 21%. По её словам, регулятор не собирается делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4%, невзирая на ухудшающиеся обстоятельства.
Доля россиян, планирующих приобретать недвижимость в ипотеку, снизилась до рекордных 42%. По словам директора комбината стеновых материалов «Винзер» Дениса Жалнина, на рынок новостроек сегодня сильно влияют актуальные условия ипотечного кредитования и любые новые ограничения могут вызвать критическое снижение спроса.