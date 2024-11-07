Москва, 7 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Дёмин обратился к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести для желающих взять кредит обязательный тест на финансовую грамотность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Одной из мер по ограничению количества импульсивно взятых кредитов может стать введение обязательного теста на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит, перед оформлением онлайн-договора и высокорискованных заёмщиков. Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — отметил он в письме.

По его словам, введение подобного теста не только даст россиянам базовую информацию о финансовых инструментах банка и будущих долговых обязательствах, но и снизит риск попадания граждан в долговую ловушку.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ России вынужден был перейти к жёсткой денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку до 21%. По её словам, регулятор не собирается делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4%, невзирая на ухудшающиеся обстоятельства.

Доля россиян, планирующих приобретать недвижимость в ипотеку, снизилась до рекордных 42%. По словам директора комбината стеновых материалов «Винзер» Дениса Жалнина, на рынок новостроек сегодня сильно влияют актуальные условия ипотечного кредитования и любые новые ограничения могут вызвать критическое снижение спроса.