Москва, 26 ноября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В России в октябре 2024 года средний размер микрозайма увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% — до 10,11 тыс. рублей. Об этом 26 ноября сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что за месяц средний размер микрозайма увеличился в стране на 2,2% — с 9,9 тыс. рублей в сентябре этого года.

В Москве зафиксирован наибольший средний размер микрозайма — 12,28 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 11,51 тыс. рублей, на третьем — Ростовская область — 11,41 тыс. рублей. В Подмосковье средний размер микрозайма составил в прошлом месяце 11,12 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 10,67 тыс. рублей.

Наибольший рост среднего размера зафиксирован в Тюменской области. В этом регионе размер микрозаймов в среднем вырос на 7,6%. На втором месте — Пермский край (+7,2%), на третьем — Санкт-Петербург (+6,1%), а на четвёртом — Самарская область (+5,6%), на пятом — Омская (+5,1%). В Москве средний размер микрозайма увеличился на пять процентов.

Средний размер микрозайма уменьшился на один процент в Якутии и в Ростовской области. Во Владимирской области сокращение составило 0,1%.

Комментируя эти показатели, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что в 2024 году среднее значение микрозайма в целом достаточно стабильно, рост не превышает инфляции.

«Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заёмщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — процитировало Волкова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Банк России поднял ключевую ставку до рекордного 21%. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, таким образом регулятор борется с перегревом экономики. ЦБ планируют добиться снижения инфляции до 4–4,5% в 2025 году.

В начале ноября замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Дёмин обратился к Набиуллиной с предложением ввести для желающих взять кредит обязательный тест на финансовую грамотность. Это поможет сократить риск попадания людей в долговую ловушку.