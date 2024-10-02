Москва, 2 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Банк ВТБ с октября 2024 года ограничил выдачу кредитных карт до одной на клиента. Эта мера носит временный характер, о чём в среду, 2 октября, сообщило РБК.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Как пояснили представители финансовой организации, такое решение связано с ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Центробанка и стремлением снизить финансовую нагрузку на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности.

«Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — пояснили в ВТБ.

Отмечается, что эти ограничения не затронут текущих владельцев нескольких карт.

Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. На выдачу потребительских займов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% в последнем квартале должно приходиться 3% вместо прежних 5% от общего объема выдач. Доля ссуд с ПДН от 50% до 80% также должна снизиться — с 20% до 15%.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает применение плавающей ставки по кредитам с 1 сентября. В соответствии с документом, сумма кредита с указанной ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объём выданных потребительских кредитов в России по итогам августа снизился на 9,2% и составил 544,4 млрд рублей. Также на 2,4% сократилось число выданных потребительских займов. В июле было выдано 3,38 млн займов, а в следующем месяце — 3,3 млн.

Аналитики Центрального банка (ЦБ) России 1 октября сообщили, что некоторые российские банки привлекают клиентов низкими процентными ставками в льготный период, а затем повышают их. При этом отдельные финансовые организации рассчитывают полную стоимость кредита исходя из ставок, действующих в льготный период. Это вводит заёмщиков в заблуждение и противоречит нормам закона «О потребительском кредите», подчеркнули в ЦБ.