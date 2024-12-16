Берлин, 16 декабря, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Продолжение Евросоюзом политики введения экономических санкций против России похоже на безумие. Такое мнение 16 декабря высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Global Look Press

«Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Нимайер.

Несмотря на санкции, отметил он, Евросоюз всё равно покупает нефть из России, получая её через Индию. Глава совета считает, что введённые Брюсселем санкции против Москвы не привели к нужному эффекту, а лишь усложнили жизнь Европе.

Нимайер добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Они должны коснуться деятельности судов третьих стран, якобы помогающих российской стороне в вопросе транспортировки нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом. По его словам, армия России освобождает всё больше территорий, и Киев уже не может вести переговоры о мире с крепких позиций.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 12 декабря заявил, что санкции Запада выродились и на сегодняшний день представляют из себя только игру на публику.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 14 декабря выступил с призывом к лидерам стран «Группы семи» (G7) усилить давление на Россию в том числе санкциями и наращиванием помощи киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день заявил, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Он отметил, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и предпринимаемые извне попытки помешать никогда ничего не дадут.