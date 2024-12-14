Москва, 14 декабря, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ, а также один над акваторией Чёрного моря. Об этом 14 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что два БПЛА были уничтожены над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями, ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО в ночь 14 декабря уничтожили над российскими регионами 37 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что наибольшее количество дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем — по 12 штук. Семь беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, пять над Орловской областью и один над акваторией Азовского моря.

В результате атаки украинских беспилотников на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Позднее пожарные его локализовали. Осколками сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов. Никто из жителей не пострадал.