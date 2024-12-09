Донецк, 9 декабря, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю сорвала 108 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 декабря сообщила официальный представитель Управления ФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Уточняется, что «Купол Донбасса» за прошедшую неделю перехватил вражеские беспилотники над Донецком и Макеевкой.

Повышенную активность украинских разведывательных БПЛА зафиксировали над объектами энергетики, тепло — и водоснабжения в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Взрывотехники отключили беспилотники от управления и подготовили их для дальнейшей утилизации.

Погибших среди мирных граждан и ущерба инфраструктуре не зарегистрировали.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке пострадали четыре человека. По словам мэра города Ивана Приходько, водитель доставил пострадавших в больницу. Мэр также опубликовал фотографии с последствиями удара украинского БПЛА по автобусу в Никитском районе. В транспортном средстве выбило стёкла, в салоне видны следы крови.

В больнице 23 ноября скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.