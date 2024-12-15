Москва, 15 декабря, 2024, 23:15 — ИА Регнум. К предстоящей программе с участием президента РФ «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более миллиона обращений россиян. Об этом 15 декабря сообщил штаб Народного фронта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что восьмой день сбора заявок завершился в 20:00 мск. На сегодняшний день в штаб поступили 1 015 829 обращений через горячую линию, а также в СМС и ММС форматах.

По количеству обращений лидируют Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Как передавало ИА Регнум, в число наиболее популярных тем пока входит развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и соцвыплат. Также россияне присылают много вопросов касательно качества водопроводной воды.

11 декабря Путин отметил, что профильные ведомства уже приступили к реагированию на вопросы, поступающие к прямой линии. Он подчеркнул, что по результатам прямой линии будут незамедлительно поставлены задачи перед ведомствами, губернаторами и министерствами.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения граждан, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих россиян. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. При этом в совокупности пока больше вопросов поступило от женской части населения.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.