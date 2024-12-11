Москва, 11 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Профильные ведомства уже приступили к реагированию на вопросы, поступающие к прямой линии. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них», — сказал Путин на Международной конференции по искусственном интеллекту AI Journey 2024.

Он подчеркнул, что по результатам прямой линии будут незамедлительно поставлены задачи перед ведомствами, губернаторами и министерствами.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря нейросеть «Сбера» назвала Путину наиболее популярные темы обращений граждан на прямую линию с президентом. GigaChat обрабатывает поступающие по различным каналам обращения, анализируя тематику. Почти 30% уже просмотренных сообщений касаются соцобслуживания и защиты, отметил российский лидер.

Глава государства также отметил, что возможности обработки данных к прямой линии с использованием искусственного интеллекта не только облегчат его работу, но и помогут ответить на запросы людей. Он добавил, что ИИ уже выделил пять тем, на которых государству необходимо сконцентрировать внимание.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.