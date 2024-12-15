Братислава, 15 декабря, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Украине придётся пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт. Об этом 15 декабря заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

EPA/ТАСС Президент Словакии Петер Пеллегрини

«Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом. Уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», — сказал он в эфире Словацкого телевидения и радио (STVR).

Пеллегрини добавил, что его мнение основано на информации о развитии конфликта, которую он получает каждый день.

Президент Словакии призвал участников конфликта как можно скорее сесть за стол переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что признание территориальных потерь приведёт к расколу Украины.

8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

По мнению бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки, а в ответ на это Украина может получить гарантии безопасности. Он добавил, что страну могут принять в НАТО и помочь в поставках вооружения.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.