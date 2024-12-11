Киев, 11 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Признание территориальных потерь приведёт к расколу Украины. Об этом 11 декабря заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.

ABACA/TASS

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведёт к расколу Украины и украинского общества», — сказал он.

По его словам, не нужно заигрывать с темами, которые могут привести к такому исходу событий.

Зеленский добавил, что ряд вопросов в этой сфере нужно решать на дипломатическом уровне.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования украинского конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки. В ответ на это Украина может получить гарантии безопасности. Он добавил, что страну могут принять в НАТО и помочь в поставках вооружения.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.