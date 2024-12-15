Донецк, 15 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в Telegram видео задержания диверсанта, заложившего взрывчатку под внедорожник в Донецке.

Кадр из видео

Изначально показаны записи с камеры видеонаблюдения, на которых сначала мужчина подходит к белой Тoyota Land Cruiser Prado с левой стороны, нагибается у водительской двери, после чего быстро покидает улицу. После склейки идут кадры с моментом взрыва, ударная волна от которых выбивает стёкла дома с камерой.

Далее идёт оперативная съёмка. Порядка 10 силовиков заходят в подъезд жилого дома в экипировке, с оружием и кувалдой для вскрытия квартирной двери.

Открыв её, правоохранители просят мужчину показать руки, после чего лечь на пол, уточняя, есть ли ещё кто-то в доме. Двое силовиков забирают его, чтобы вывести из подъезда. Часть заходит в квартиру для осмотра.

Мужчина подтвердил, что знает причину задержания — подрыв человека в Донецке.

«Установил контакт со спецслужбами Украины, после этого подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря. Знаю, что погиб человек, пострадала его жена», — заявил он в ходе допроса.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 декабря в Донецке взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты проведут детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Telegram-канал Mash написал, что в результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Официального подтверждения его гибели пока не поступало.

Ранее на Украине в отношении Евсюкова и его заместителя возбудили уголовное дело, обвинив в причастности к гибели военнопленных Вооружённых сил Украины (ВСУ). В июле 2022 года одно из зданий Еленовской колонии было разрушено в результате прилёта американских ракет HIMARS, запущенных украинской армией. В результате погибли более 50 украинских военнопленных, 73 человека получили ранения.