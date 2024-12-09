Москва, 9 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. По факту взрыва автомобиля в центра Донецка возбудили уголовное дело, сообщили следователи.

Кадр из видео

На месте работают криминалисты и сотрудники УФСБ по ДНР.

«Проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в Telegram-канале СК.

Утром 9 декабря в Донецке взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado, в результате чего получили серьёзные ранения два человека. Причины случившегося пока не установлены.