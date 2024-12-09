Донецк, 9 декабря, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Донецке взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado, в результате чего получили серьёзные ранения два человека.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации «РИА Новости», в результате взрыва внедорожник получил повреждения, и наиболее серьёзные — в районе водительской двери.

Отмечается, что пострадавшие являются членами одной семьи, при взрыве мужчине оторвало ногу. Очевидцы произошедшего вызвали на место сотрудников спецслужб и сами постарались оказать первую помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря правоохранители задержали 33-летнего жителя города Васильевка в Запорожской области, которого завербовали агенты СБУ, чтобы он за деньги совершил серию терактов на территории региона. Мужчина под руководством кураторов из Киева должен был собрать взрывное устройство с поражающими элементами и заложить его рядом со зданием военной комендатуры.