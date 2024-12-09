Донецк, 9 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Погибший в результате подрыва внедорожника в центре Донецка не проходил службу в Главном управлении ФСИН по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 декабря заявили в главке.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«Сообщаем, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике. Распространяемая информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 декабря в Донецке взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты проведут детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Telegram-канал Mash написал, что в результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Официального подтверждения его гибели пока не поступало.

Ранее на Украине в отношении Евсюкова и его заместителя возбудили уголовное дело, обвинив в причастности к гибели военнопленных Вооружённых сил Украины (ВСУ). В июле 2022 года одно из зданий Еленовской колонии было разрушено в результате прилёта американских ракет HIMARS, запущенных украинской армией. В результате погибли более 50 украинских военнопленных, 73 человека получили ранения.