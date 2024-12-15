Донецк, 15 декабря, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Темпы освобождения российскими военными города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) нарастают. Об этом 15 декабря рассказал глава региона Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР

По его словам, сейчас боестолкновения идут уже в самом Курахово, в котором армия России продвигается, освобождая одну улицу за другой.

«Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним государственный флаг РФ.

В силовых структурах 12 декабря сообщили, что российские войска фактически заблокировали группировку украинских боевиков на территории теплоэлектростанции в Курахово. Отмечалось, что военные ВСУ безрезультатно пытаются покинуть территорию ТЭС.

Рогов 10 декабря сообщил, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей украинской армии. По его словам, бои ведутся и в западной части города, где ВСУ создали основные укрепрайоны.