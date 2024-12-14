Донецк, 14 декабря, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили от украинских боевиков здание городского совета в западной части города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) и подняли над ним государственный флаг России. Об этом 14 декабря сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в силовых структурах рассказали, что российские военные фактически заблокировали группировку украинских боевиков на территории теплоэлектростанции в Курахово. Уточнялось, что сейчас бойцы ВСУ безуспешно пытаются покинуть территорию ТЭС.

Рогов 10 декабря рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей ВСУ. Он добавил, что боестолкновения начались в том числе в западной части города, где украинские формирования возвели основные укрепрайоны.

В силовых структурах 5 декабря сообщили, что армия России перерезала трассу Курахово ― Запорожье в ДНР, фактически лишив ВСУ шансов выйти из города. Оборона украинских войск к северу от Курахово продавлена, добавил представитель силовых структур.