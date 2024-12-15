В Госдуме заявили, что опыт Грузии служит примером Украине
Москва, 15 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Грузия стала примером того, как страна может избежать участи Украины, противостоя попыткам цветной революции. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Провалившийся «майдан» в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать, успешно противостоя так называемым революциям, а по факту — извне попыткам госпереворота. Но для этого нужно, чтобы во главе страны находились преданные ей и ратующие за ее будущее государственники», — приводит «РИА Новости» слова Шеремета.
Он добавил, что опыт Грузии должен быть принят в качестве примера другими странами, которые могут столкнуться с «притеснением коллективного Запада».
По его словам, пример Грузии может заставить западные страны сменить «экспансионистскую политику» и вернуть обратно в русло международного права, что, в свою очередь, приведёт к справедливости и стабильности в мире.
Как передавало ИА Регнум, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 14 декабря по случаю избрания новым президентом страны Михаила Кавелашвили заявил, что попытка устроить «майдан» в Грузии провалилась, его никогда не получится осуществить.
14 декабря новым президентом Грузии избран Кавелашвили. Он получил 224 голоса депутатов парламента из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост 29 декабря, когда пройдёт инаугурация её преемника. 28 ноября она заявила, что не собирается уходить с поста, так как считает себя единственной легитимной властью в стране. Она также поддержала протесты, начавшиеся из-за решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.
Первые дни протесты в Тбилиси сопровождались беспорядками, активисты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. После серии обысков и задержаний, проведённых полицией, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Кобахидзе 5 декабря заявил, что удалось пресечь попытку «майдана».