Москва, 15 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Грузия стала примером того, как страна может избежать участи Украины, противостоя попыткам цветной революции. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Провалившийся «майдан» в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать, успешно противостоя так называемым революциям, а по факту — извне попыткам госпереворота. Но для этого нужно, чтобы во главе страны находились преданные ей и ратующие за ее будущее государственники», — приводит «РИА Новости» слова Шеремета.

Он добавил, что опыт Грузии должен быть принят в качестве примера другими странами, которые могут столкнуться с «притеснением коллективного Запада».

По его словам, пример Грузии может заставить западные страны сменить «экспансионистскую политику» и вернуть обратно в русло международного права, что, в свою очередь, приведёт к справедливости и стабильности в мире.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 14 декабря по случаю избрания новым президентом страны Михаила Кавелашвили заявил, что попытка устроить «майдан» в Грузии провалилась, его никогда не получится осуществить.

14 декабря новым президентом Грузии избран Кавелашвили. Он получил 224 голоса депутатов парламента из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост 29 декабря, когда пройдёт инаугурация её преемника. 28 ноября она заявила, что не собирается уходить с поста, так как считает себя единственной легитимной властью в стране. Она также поддержала протесты, начавшиеся из-за решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Первые дни протесты в Тбилиси сопровождались беспорядками, активисты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. После серии обысков и задержаний, проведённых полицией, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Кобахидзе 5 декабря заявил, что удалось пресечь попытку «майдана».