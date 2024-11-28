Тбилиси, 28 ноября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что является единственным законным представителем власти в стране.

Giorgi Abdaladze

«Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа», — сказала она на брифинге 28 ноября.

По её словам, правящая партия «Грузинская мечта» своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз поставила «окончательную точку в конституционном перевороте»

«Сегодня я встретилась с послами стран ЕС и заявила им, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России. Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и будущему. Я попросила послов сделать всё необходимое для проведения в Грузии новых выборов», — заявила Зурабишвили.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, в ходе которых 53,93% голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты и призвала провести повторное голосование. Также она призвала прозападную оппозицию к уличным протестам.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.

В Грузии продолжаются акции протеста прозападной оппозиции. 25 ноября в Тбилиси протестующие пытались помешать началу работы нового парламента, устроив возле здания палаточный лагерь с кострами и навесами с едой.

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.