Тбилиси, 14 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Попытка устроить «майдан» в Грузии провалилась, его никогда не получится осуществить. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 14 декабря по случаю избрания новым президентом страны Михаила Кавелашвили.

Инна Кукуджанова / ТАСС

«Что касается протеста, мы сумели полностью нейтрализовать насильственный ресурс и сегодня такого ресурса у радикальной оппозиции нет. Остаётся только то, что до 2 тыс. человек ежедневно собираются на проспекте Руставели», — отметил он.

Кобахидзе добавил, что на акцию протеста во время выборов пришло всего 500 человек. При этом за правящую партию «Грузинская мечта» на парламентских выборах проголосовали 1,12 млн человек.

«На протяжении более 20 лет в Грузии не было патриотичного и психически и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны», — добавил Кобахидзе.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря новым президентом Грузии избран Кавелашвили. Он получил 224 голоса депутатов парламента из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост 29 декабря, когда пройдёт инаугурация её преемника. 28 ноября она заявила, что не собирается уходить с поста, так как считает себя единственной легитимной властью в стране. Она также поддержала протесты, начавшиеся из-за решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Первые дни протесты в Тбилиси сопровождались беспорядками, активисты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. После серии обысков и задержаний, проведённых полицией, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Кобахидзе 5 декабря заявил, что удалось пресечь попытку «майдана».