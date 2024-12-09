Тбилиси, 9 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. МВД Грузии в течение пяти дней смогло нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия, и это позволило пресечь попытку «майдана» в республике. Об этом 9 декабря заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции», — сказал он в ходе заседания правительства.

Кобахидзе также вновь поблагодарил за это главу МВД страны Вахтанга Гомелаури и всех полицейских, принимавших участие в сохранении порядка.

«За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка «майдана» в нашей стране ровно за пять дней», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что после исчерпания грузинской оппозицией в ходе манифестаций ресурса по нанесению вреда государству протестные акции продолжились возле здания парламента Грузии, однако уже «без содержания».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Кобахидзе заявил, что в Грузии будет официально запрещено закрывать лица масками или иными элементами одежды во время участия в протестных акциях. По его словам, такое решение необходимо, чтобы предотвратить насилие во время проведения митингов.

С 28 ноября в Тбилиси активизировались протесты, поводом для которых стало решение грузинских властей не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления республики в Евросоюз до конца 2028 года. Кобахидзе также отмечал, что власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов Брюсселя.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у здания парламента республики, которые начали стычки с сотрудниками полиции.

Президент России Владимир Путин 28 ноября отметил, что он удивлён тому, с каким мужеством руководство Грузии отстаивает свою позицию в условиях давления Запада. Глава государства добавил, что западные страны регулярно вмешивается во внутренние дела государств бывшего СССР.