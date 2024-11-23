Вашингтон, 23 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после полученного перелома появился на публике. Его заметили на одном из матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

John Locher/AP/TASS Александр Овечкин

39-летний нападающий посетил игру «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» в американской столице. Об этом сообщила газета The Rockdale Citizen.

По информации хоккейного блога RNMB, Овечкин также сделал фото с фирменным баскетбольным мячом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября появилась информация, что спортсмен получил травму в матче клуба «Вашингтон Кэпиталз» против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

На сайте НХЛ говорилось, что из-за травмы Овечкин пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. Также отмечалось, что такое длительное отсутствие станет для хоккеиста самым продолжительным в карьере в НХЛ. В 2009 году Овечкин пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела.