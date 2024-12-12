Москва, 12 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Свыше 600 тыс. обращений уже направили россияне на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал «Вести».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Больше 600 тыс. обращений от граждан поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным» по состоянию на 18:00 мск», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в число наиболее популярных тем пока входит развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и соцвыплат. Также россияне присылают много вопросов касательно качества водопроводной воды.

11 декабря Путин отметил, что профильные ведомства уже приступили к реагированию на вопросы, поступающие к прямой линии. Он подчеркнул, что по результатам прямой линии будут незамедлительно поставлены задачи перед ведомствами, губернаторами и министерствами.

Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения граждан, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих россиян. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. При этом в совокупности пока больше вопросов поступило от женской части населения.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.