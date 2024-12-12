Москва, 12 декабря, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Россия не ожидает радикального изменения антироссийского курса США при новой администрации. Об этом 12 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нюансы, какие-то уточнения, какие-то детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса», — сказал он.

Дипломат добавил, что Москва открыта к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, Рябков 6 декабря заявил, что Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы, которые не стыкуются с национальными интересами России. Он отметил, что Москва открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, но выразил сомнения, что американцы воспользуются такой возможностью.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент подготовка к разговору Путина с Трампом не ведётся, с американской стороны такого рода инициатив не было. Он добавил, что пока в Москве ждут до инаугурации избранного главы Белого дома, а «там видно будет».