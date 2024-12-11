Москва, 11 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. На данный момент подготовка к разговору президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не ведётся, с американской стороны такого рода инициатив не было. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Global Look Press/White House/Flickr.com

«Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что пока в Москве ждут до инаугурации избранного главы Белого дома, а «там видно будет».

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post 10 ноября написала, что Трамп якобы позвонил Путину, выразив в ходе разговора заинтересованность в дальнейшем диалоге для скорейшего разрешения кризиса на Украине. При этом официальных подтверждений такой беседы не было.

Песков 11 ноября опроверг сообщения о телефонном звонке Трампа Путину. Он также назвал такого рода публикации наглядным примером низкого качества информации, публикуемой иногда даже достаточно уважаемыми изданиями.

Позднее, 18 ноября, представитель Кремля отметил, что подвижек в организации телефонного разговора президента России с избранным главой Белого дома пока нет. Песков добавил, что механизмы для такого диалога существуют и могут быть легко и оперативно задействованы при наличии политической воли.

Путин 7 ноября во время своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. При этом глава государства отметил, что готов вести дискуссию с избранным американским лидером и не считает «зазорным» позвонить ему первым.