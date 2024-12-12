Москва, 12 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Заявления словацкого премьера Роберта Фицо о возможном развитии событий для Украины по сценарию Чехословакии являются лишь домыслами лидера европейской страны, заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с ИА Регнум. Политолог считает, что говорить о реальных вариантах завершения конфликта пока рано.

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina

Бразильская газета Folha de S. Paulo опубликовала слова Фицо о возможных итогах украинского конфликта. Словацкий премьер заявил, что после провала в конфликте с Россией коллективный Запад может пожертвовать Украиной так же, как пожертвовал Чехословакией в 1938 году. Политик заверил, что в определенный момент Запад открыто заявит о своей неспособности победить Россию, и тогда начнутся события, похожие на ситуацию с Чехословакией.

По словам военного эксперта, премьер-министр Словакии просто предполагает возможные варианты развития событий на Украине. Однако говорить о том, что именно такая судьба уготована для киевского режима, пока рано, считает эксперт.

«Речь идёт о том, что европейские государства планируют ввести некие миротворческие силы, которые и расчленят Украину по зонам ответственности. Взятие под контроль районов страны. Запад — Польша, центр — Германия, юг — Румыния, а Великобритания берет северную часть», — полагает Кошкин.

При этом специалист считает, что в данный момент не идёт речи о том, что эти миротворческие войска окажутся на линии боевого соприкосновения.

Политолог объяснил, что решающую роль в дальнейшей судьбе Украины играют в том числе англосаксы. Именно они, как отметил эксперт, создавали кризис вокруг Украины, и они же собираются его попытаться урегулировать, но не завершать совсем.

«А вот что входит в понятие урегулирования, ну, покажет время, но это не значит, что они хотят прекратить воздействие на Российскую Федерацию. Ну, в принципе, я допускаю, что варианты могут быть предложены разные»,— добавил Кошкин.

Однако сказать предметно о том, какой из вероятных вариантов будет всё-таки реализован, можно будет после 20 января, считает военный эксперт. Так как, по его мнению, многое прояснится после официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Фицо также заявил, что западные страны намеревались использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, а их санкционная политика не сработала. Премьер отметил, что всё это не принесло западным странам никакого результата, так как армия России освобождает всё больше территорий, антироссийские санкции не работают и киевский режим уже не может проводить переговоры о мире с крепких позиций.

В этот же день Роберт Фицо сообщил, что в результате вооружённого конфликта с Россией Украина потеряет треть своих территорий и так и не получит приглашения в НАТО от США и их союзников. Словак добавил, что последствия конфликта с Россией могут крайне серьёзно отразиться на внутренней стабильности украинского государства.

Ранее, 11 декабря, польская газета Rzeczpospolita сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить её готовность отправить миротворцев на Украину. Газета приводит слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, которая заявила, что Франция, как и вся Европа, «не может оставаться ​​в стороне от переговоров США с Россией» по Украине.

Британская газета The Guardian 4 декабря назвала ноябрь худшим месяцем с сентября 2022 года для Вооружённых сил Украины. Отмечалось, что за это время киевский режим лишился территории размером с Нью-Йорк.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 10 декабря заявил, что сейчас Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российским военным.