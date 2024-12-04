Киев, 4 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Ноябрь 2024 года стал для Украины худшим месяцем с сентября 2022 года, за этот период Киев утратил территорию размером с Нью-Йорк. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

РИА Новости / Константин Михальчевский

Отмечается, что территориальные потери Украины в пользу ВС РФ в ноябре исчисляются в 1202 км², что примерно равно площади Нью-Йорка — 1223 км². Также издание передаёт, что контроль России над фронтовыми участками увеличился с 17,4% до 17,9% за год, а большая часть занятых российской армией территорий приходится на Донецкую Народную Республику.

«Это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — считает издание.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в течение осени 2024 года, как следует из сводок Минобороны, освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях.

В частности, группировки войск «Центр» и «Юг» освободили в ДНР 37 и 16 населённых пунктов соответственно, группировка «Север» — 14 населённых пунктов в приграничье Курской области. Группировка войск «Восток» освободила 12 населённых пунктов в ДНР и один — в Запорожской области, а группировка «Запад» — восемь населённых пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.