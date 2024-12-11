Варшава, 11 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить её готовность отправить миротворцев на Украину. Об этом 11 декабря пишет польская газета Rzeczpospolita.

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«Президент Франции прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения», — утверждает издание.

Газета приводит слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, которая заявила, что Франция, как и вся Европа, «не может быть оставлена ​​в стороне от переговоров США с Россией» по Украине.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября Служба внешней разведки (СВР) опубликовала информацию о том, что Запад планирует ввести миротворцев на Украину, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон конфликта.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Неназванный представитель оборонной сферы Великобритании заявил о проходящих переговорах между Лондоном и Парижем на тему сотрудничества для помощи Украине.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что планы западных стран ввести миротворческий военный контингент на Украину говорят о ещё большем вовлечении Запада в прямую военную конфронтацию с Россией.