Москва, 12 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где чётко сказано, что ответ последует», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что ответ последует тогда и так, как это будет признано целесообразным.

«Но он последует обязательно», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 декабря Минобороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

В Минобороны отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS. Остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в российском оборонном ведомстве указывали на то, что к ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS причастны США, поставившие это оружие киевскому режиму. Отмечалось также, что все полётные задания в такие ракеты вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки, ВСУ не способны самостоятельно использовать такое высокотехнологичное оружие.

Украинские формирования не первый раз применяют западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. Перед этим были попытки атаковать с помощью ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.