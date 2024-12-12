Киев, 12 декабря, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Спецпредставитель председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Пётр Мареш займётся подготовкой киевского режима к вступлению в Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщают «Известия».

РИА Новости

«Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями. Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнёрству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — отметил он.

Вместе с этим издание отмечает, что назначение Мареша в обход России и Белоруссии противоречит принципам ОБСЕ, где каждое решение выносится на основе консенсуса.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что намерен позвонить действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения с ним приглашения Украины в НАТО. По его словам, обсуждать этот вопрос с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом «не имеет смысла».

Глава МИД Украины Андрей Сибига 30 ноября призвал министров иностранных дел стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в альянс по итогам ближайшей встречи. По его утверждению, сейчас «самый подходящий» момент для этого.

Агентство France-Presse 3 декабря написало, что действующая администрация США не будет поддерживать Киев в вопросе получения членства Украины в НАТО, так как любое её действие может быть аннулировано Трампом. Уточнялось, что такое решение может вызвать неудовлетворение у избранного американского президента.

Президент РФ Владимир Путин в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от намерений по вступлению в НАТО. Глава государства добавил, что также киевскому режиму для этого необходимо будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году. Российский лидер позднее уточнил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.