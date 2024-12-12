Берлин, 12 декабря, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Австрия, Словакия и Чехия попросили власти Германии отменить плату за транзит газа, пишет агентство Reuters.

ИА Регнум

Согласно обращению, которое имеется в распоряжении Reuters, Вена, Братислава и Прага считают, что отмена платы за транзит газа укрепит энергобезопасность Европы. При этом поправка к закону об отмене платы была одобрена в первом чтении в бундестаге, однако дальнейшее её утверждение может быть отложено из-за распада правящей коалиции в ноябре.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября американское агентство Bloomberg писало, что Европе угрожает новый газовый кризис на фоне снижения запасов в европейских хранилищах и сокращения поставок сырья со стороны России.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году нужно было уже в июле 2024-го, отмечал Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, отмечал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.